Україна готує запуск нових поїздів до Польщі, Угорщини та Словаччини
Україна цього року готується відкрити нові залізничні маршрути до Польщі, Угорщини та Словаччини.
Про це розповів голова Державної міграційної служби Максим Соколюк в інтерв'ю "Європейській правді".
"Україна запустила потяг Київ–Перемишль з контролем по ходу руху. Заповнення поїзда, до речі, відмінне, наскільки мені відомо. І це лише початок: вже пішов процес запуску маршрутів з Волині на Хелм (Польща - Ред.), з Мукачева – у Будапешт (Угорщина - Ред.), з Ужгорода – в Кошице (Словаччина - Ред.)", – сказав Соколюк.
Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян також заявляв, що "Укрзалізниця" планує запустити потяг "Мукачево–Будапешт" в 2017 році.
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Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2016 року "Укрзалізниця" запустила швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" за маршрутом Київ - Львів - Перемишль (Польща).
Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах I класу становить орієнтовно 574 гривні, II класу - 406 гривень, з Львова до Перемишля у вагонах I класу - 235 гривень, II класу - 172 гривні.
На цьому маршруті задіяний електропоїзд виробництва південнокорейської Hyundai Rotem, який курсує щоденно і долає відстань від столиці України до Перемишля за 7 годин.