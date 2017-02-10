Україна готує запуск нових поїздів до Польщі, Угорщини та Словаччини

Про це розповів голова Державної міграційної служби Максим Соколюк в інтерв'ю "Європейській правді".

"Україна запустила потяг Київ–Перемишль з контролем по ходу руху. Заповнення поїзда, до речі, відмінне, наскільки мені відомо. І це лише початок: вже пішов процес запуску маршрутів з Волині на Хелм (Польща - Ред.), з Мукачева – у Будапешт (Угорщина - Ред.), з Ужгорода – в Кошице (Словаччина - Ред.)", – сказав Соколюк.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян також заявляв, що "Укрзалізниця" планує запустити потяг "Мукачево–Будапешт" в 2017 році.

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Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2016 року "Укрзалізниця" запустила швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" за маршрутом Київ - Львів - Перемишль (Польща).

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах I класу становить орієнтовно 574 гривні, II класу - 406 гривень, з Львова до Перемишля у вагонах I класу - 235 гривень, II класу - 172 гривні.

На цьому маршруті задіяний електропоїзд виробництва південнокорейської Hyundai Rotem, який курсує щоденно і долає відстань від столиці України до Перемишля за 7 годин.