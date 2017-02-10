Порошенко обіцяє побудувати більше 2 тисяч кілометрів доріг цього року

У 2017 році в Україні побудують більш як 2 тис. кілометрів доріг.

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Про це президент Петро Порошенко заявив під час відкриття новозбудованого корпусу центральної районної лікарні у місті Галич Івано-Франківської області.

Глава держави нагадав, що на Прикарпатті поліклініки не будувалися з 1993 року, а лікарні – з 2003 року.

«Галицька центральна лікарня почала будуватись у 1978 році. Кожен президент обіцяв її добудувати, і лише зараз, коли країна перебуває у дуже непростих умовах, коли ми захищаємо українську землю від російської агресії, коли ми останнє віддаємо на створення наших славетних ЗСУ, вдалося добудувати», - зазначив президент.

«Подивіться, ми відкриваємо нову лікарню, проїхали по новій дорозі. Скільки років не будували доріг? Скільки чекали на Прикарпатті, щоб нарешті було відновлено дорожнє господарство?», - підкреслив глава держави.

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Президент нагадав, що було запроваджено експеримент, коли понадпланові митні надходження до держбюджету спрямовуються на дорожнє будівництво. Ця ініціатива має розповсюджуватися на всю Україну, додав він.

«Ми побудуємо більше 2 тис. км доріг лише за 2017 рік. І продовжимо ту тенденцію, яку ми мали в 2016 році», - заявив він.

Глава держави підкреслив, що відкриття нового корпусу лікарні стало одним із результатів реалізації програми децентралізації, і кошти на лікарню були виділені і з Державного фонду регіонального розвитку, і з державного, і з місцевого бюджетів. Об’єднання цих зусиль є надзвичайно важливим, зазначив він.

Президент пообіцяв, що Галицьку лікарню обладнають сучасним устаткуванням.

Він також вручив головному лікарю медзакладу Любомиру Журавецькому сертифікат на медичне обладнання для ургентної лабораторії:

Головний лікар продемонстрував главі держави основний корпус, зокрема відділення анестезіології та інтенсивної терапії, оперативний блок, акушерсько-гінекологічне відділення.