На КПВВ в районі АТО в чергах застрягло 720 автомобілів

Сьогодні вранці в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі АТО в чергах накопичилося 720 транспортних засобів.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

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Зокрема, в КПВВ на в'їзд і виїзд чекало наступна кількість транспортних засобів: "Майорське" – 70/120; "Маріїнка" – 150/150; "Новотроїцьке" – 30/30; "Гнутово" – 150/20.

В ДПСУ зазначають, що за минулу добу загальний пасажиропотік характеризувався деяким збільшенням у порівнянні з попереднім днем.

Загалом лінію розмежування через КПВВ вчора перетнули 18,5 тисячі осіб і 3,5 тисячі транспортних засобів.