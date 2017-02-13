Україна подала до СОТ позов проти Росії за введення транзитних обмежень

Україна в рамках свого членства у Світовій організації торгівлі подала позов до Росії за введені нею з 2016 року численні транзитні обмеження щодо українських товарів.

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Як повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Україна направила в СОТ вимогу про формування групи експертів в рамках цієї справи.

Як наголосили в Мінекономрозвитку, в результаті введених Росією обмежень на український експорт до третіх країн, а саме - Казахстану і Киргизстану - значно скоротився, а близько 79% поставок до Казахстану і 95% поставок до Киргизстану було тією чи іншою мірі піддано негативному впливу через транзитні обмеження.

«Минулому року Мінекономрозвитку почало процес врегулювання торговельного спору в рамках СОТ. Однак на першому етапі Росія була не готова і не вжила заходів щодо скасування неправомірних рішень у сфері транзиту, і тому українська сторона продовжила розгляд справи за встановленою процедурою», - повідомили в Мінекономрозвитку.

«У цілому втрати від експорту товарів до Казахстану і Киргизстану оцінюються в обсязі більш як 0,4 млрд дол. Ми глибоко переконані, що торгова агресія Російської Федерації, в тому числі неправомірні дії щодо обмеження, а фактично повна заборона транзиту з України до третіх країн, мають отримати об'єктивну оцінку експертів Світової організації торгівлі і безперечно мають бути скасовані», - наголосили в Мінекономрозвитку.

У міністерстві наголосили, що позиція України є обґрунтованою і базується на чітких юридичних аргументах і беззаперечних доказах. Крім того, вона забезпечена підтримкою ключових зарубіжних партнерів, включаючи ЄС і США.

У Мінекономрозвитку також нагадали, що позов про обмеження транзиту став вже другим позовом України у СОТ до Російської Федерації за останній час. «Зараз ведеться збір матеріалів для підготовки наступного позову, який охоплюватиме численні заборони і обмеження на імпорт українських товарів до РФ», - йдеться в повідомленні міністерства.

Як повідомляв УНІАН, взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року через те, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку був значно обмежений експорт українських товарів у Росію, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію.

У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.

У вересні 2016 року Україна направила вимогу до СОТ про консультації з Російською Федерацією. У листопаді такі консультації було проведено, однак Росія відмовилася скасовувати обмеження.

За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.