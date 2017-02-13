У Кремлі прокоментували подання Україною позову проти Росії до СОТ

У Кремлі заявили, що захищатимуть свої інтереси у зв'язку з поданням Україною позову проти Росії до Світової організації торгівлі.

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Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Існують передбачені міжнародним правом методи і способи захисту РФ, які застосовуватимуться в цьому разі, так само як і в інших аналогічних ситуаціях», - заявив Пєсков.

Відповідаючи на запитання, які можуть бути наслідки для РФ, він сказав: «що евентуальні міркування навряд чи доречні».

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Україна в рамках свого членства у Світовій організації подала позов проти Росії за запроваджені нею з 2016 року численні транзитні обмеження щодо українських товарів.

Як підкреслили в Мінекономрозвитку України, в результаті запроваджених Росією обмежень український експорт до третіх країн, а саме - Казахстану і Киргизстану - значно скоротився, а близько 79% поставок до Казахстану і 95% поставок до Киргизстану тією чи іншою мірою піддаються негативному впливу через транзитні обмеження.

«Торік Мінекономрозвитку почало процес врегулювання торговельного спору в рамках СОТ. Однак на першому етапі Росія була не готова і не вжила заходів щодо скасування неправомірних рішень у сфері транзиту, і тому українська сторона продовжила розгляд справи за встановленою процедурою», - повідомили в Мінекономрозвитку.