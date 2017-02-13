"Укравтодор" пообіцяв будувати нові наземні пішохідні переходи

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") з 2017 року почне будівництво безпечних наземних пішохідних переходів для скорочення смертності на дорогах.

Як повідомила прес-служба агентства, програма буде реалізована у відповідності з сучасними міжнародними стандартами.

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"Зокрема, будуть встановлені попереджувальні знаки переходів не тільки на узбіччі дороги, але і над проїзною частиною, що підвищить видимість зони переходу з 100-150 м до 800-900 м. При необхідності в рамках переходу буде встановлено додаткове освітлення та організовані острівці безпеки", - йдеться в повідомленні.

В "Укравтодорі" додали, що новий стандарт наземних переходів з'явився ще 3 роки тому, проте цьому питанню не приділялося належної уваги.

"Як результат, Україна продовжує займати перше місце в Європі за кількістю постраждалих в ДТП. Зокрема, минулого року на українських дорогах загинуло 4003 особи, постраждали - 31 000", - додали в держагентстві.

Як повідомляв УНІАН, раніше активісти неодноразово закликали український уряд вжити заходів для підвищення рівня безпеки руху на дорогах і скорочення смертності від дорожньо-транспортних пригод. За їх словами, жоден орган влади не несе відповідальності за критичну ситуацію з безпекою дорожнього руху.