Одеський порт - єдиний в Україні, який сам не займається перевалкою вантажів - начпорту

Про це зазначив начальник Одеського порту Ігор Ткачук в інтерв’ю виданню “Урядовий кур’єр”.

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“Ситуація унікальна не тільки для нашої країни, а й для всього світу. Одеський порт — єдиний в Україні, який не займається сам перевалкою вантажів. Все перебуває в оренді. Тож перевалкою займаються виключно приватні стивідорні компанії. Але нині державне підприємство, яке також є стивідорною компанією, але не займається саме перевалкою вантажів, — це якийсь нонсенс”, - заявив Ігор Ткачук

Саме з таким станом справ, за його словами, він зіткнувся після свого призначення керівником держпідприємства у вересні 2016-го року. При цьому, начальник Одеського порту додає, що обсяг обробки вантажів підприємством сягає в Україні “ледь не чверть від загального по галузі показника”.

“Ситуацію неодмінно слід виправляти. Підприємство має заробляти гроші, а не просто сидіти на орендних відносинах”, - стверджує Ткачук.

Проте, навіть за таких обставин, підприємство прибуткове і заробітна плата працівників перевищує 10 000 грн. на місяць. Приблизно 90% прибутку нам дає портофлот (різні плавзасоби, передусім — буксири, які обслуговують порт).

“Це приблизно 16 млн доларів на рік. 8% припадає на орендну плату, решта — прибутки від навчального центру, автобази, плавмайстерні”, - повідомив Ігор Ткачук.

За словами керівника Одеського порту, за 4 місяці перебування на посаді було істотно змінено організаційну структуру підприємства. Зокрема запровадили посаду начальника економічної безпеки — щоб відстежувати тендери, закупівлі, договори оренди нашого майна.

“Контроль за цими видами діяльності дає змогу збільшити прибутковість підприємства. Запроваджено програму з антикорупційних заходів, програму енергозбереження та розвитку інформаційних технологій”, - додає Ткачук.

При цьому, він наголошує, що для подальшого розвитку підприємству потрібен інвестор. Зараз є такі бажаючі, проте запропоновані умови дуже не вигідні.