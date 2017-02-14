Україна і Туркменістан обговорюють відновлення прямого авіасполучення

Україна і Туркменістан мають намір посилити співпрацю у спільній реалізації інфраструктурних проектів і обговорюють можливість відновлення прямого авіасполучення між Києвом та Ашгабатом.

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Як повідомили в прес-службі президента України Петра Порошенка, відповідні домовленості були досягнуті в ході телефонної розмови між президентом Порошенком і переобраним на новий термін президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим.

«Співрозмовники досягли домовленості про проведення чергового засідання Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з економічного та культурно-гуманітарного співробітництва вже найближчим часом, - повідомили в прес-службі президента. - Президент Туркменістану подякував голові української держави за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-туркменських відносин».

Як повідомляв УНІАН, Україна веде активний діалог з владою Туркменістану. Зокрема, у жовтні 2015 року відбувся офіційний візит президента Порошенка до Туркменістану, в ході якої сторони висловили взаємну зацікавленість в активізації політичного діалогу та подальшому розвитку торговельно-економічних та гуманітарних зв'язків між Україною та Туркменістаном.