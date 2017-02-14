Французький автомобільний гігант PSA Peugeot Citroën думає про покупку Opel

Французький автомобільний гігант PSA Peugeot Citroën обдумує можливість придбання німецької компанії Opel.

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Про це повідомив представник концерну в Парижі, передає «Німецька хвиля».

За його словами, у PSA Peugeot Citroën вже є спільні проекти c німецьким автомобілебудівником. Французький концерн - другий за величиною виробник автомобілів в Європі після Volkswagen.

За інформацією агентства Bloomberg, PSA Peugeot Citroën розраховує придбати європейський бізнес американської компанії General Motors. Домовленість про це може бути досягнута в найближчі тижні, пише агентство з посиланням на неназване джерело, знайоме з перебігом переговорів.

За підсумками 2016 року Opel знову зазнав збитків, хоча після радикальної реорганізації його керівництво розраховувало вперше з 1999 року вийти з мінуса. Збитки Opel негативно позначаються на балансі головного концерну.

Втрати General Motors на європейському ринку в 2016 році становили 257 млн доларів (у перерахунку 240 млн євро). На думку голови Opel Карла-Томаса Ноймана, від'ємний баланс пов'язаний з рішенням по Brexit і падінням курсу британського фунта.

PSA Peugeot Citroеn — французька автомобілебудівна компанія, другий за величиною виробник автомобілів в Європі.

У 1974 році компанія Peugeot SA придбала 38,2% акцій компанії Citroën, а в 1976 році довела цю частку (до того часу Citroеn була близька до банкрутства) до 89,95%. Після цього була створена PSA Group, яка в подальшому була перейменована в PSA Peugeot Citroën.