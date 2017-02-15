В Одесі восени планують запустити перший в Україні електробус як громадський транспорт

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради Олександр Ілько.

Він пояснив, що в жодному місті України поки що немає маршруту громадського транспорту, на якому працював би електробус.

«У жодному місті України реально існуючого маршруту електробуса зараз немає, тому ми називаємо його експериментальним. Ми виходимо з того, що наявна інфраструктура міста дозволяє запустити такий маршрут максимально швидко й ефективно», - заявив Ілько.

За його даними, на виготовлення одного електробуса потрібно близько 7 місяців, ще 2 місяці необхідно на організацію міжнародного тендеру. Також потрібен час на розміщення замовлення тощо. «Тому, думаю, до кінця літа – на початку осені буде в Одесі електробус», - наголосив Ілько, додавши, що зараз фахівцями підготовлено відповідне технічне завдання.

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Також директор департаменту зазначив, що функціонування на вулицях мегаполісу електробуса – європейська практика, оскільки зазначений транспорт не забруднює навколишнє середовище. Крім того, він економічно вигідний – не потребує, зокрема, витрат на паливо. Саме електробуси, за його словами, можуть у перспективі стати альтернативою маршрутним таксі.

Директор КП «Одесміськелектротранс» Дмитро Жеман додав, що використання електробусів дасть змогу значно заощадити кошти міськбюджету. Цей спецавтобус обійдеться бюджету міста приблизно в 12 млн грн, тоді як тягова підстанція, яку раніше планували будувати в Суворовському районі міста – в 1 млн євро. Плюс необхідність прокладки під підстанцію спеціальних комунікацій, в тому числі, під землею.

«Якщо говоримо про електробуси, то будувати підстанцію не потрібно», - сказав керівник підприємства.