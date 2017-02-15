Порошенко підписав мораторій на стягнення з "Укрзалізниці" боргів донецької філії компанії

Президент України Петро Порошенко підписав закон про введення мораторію на примусове стягнення коштів з рахунків публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" за борги її регіональної філії "Донецька залізниця", майно якого знаходиться на території проведення антитерористичної операції на сході країни.

Зокрема, за ухвалення законопроекту №5428 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких знаходиться на території проведення антитерористичної операції" за основу і в цілому 20 грудня проголосували 266 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Представляючи законопроект, голова парламентського комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич зазначив, що майно Донецької магістралі не включено в статутний капітал "Укрзалізниці", але кредитори не залишають спроб стягнути з компанії більше 4 мільярдів гривень боргів Донецької залізниці.

"Сподіваюся, що на цей раз колеги підтримають законопроект і провідний перевізник країни отримає можливість модернізувати рухомий склад та закупити нові вагони. Адже 4 мільярди гривень - це сума, якої вистачило б на закупівлю 4 тисяч вагонів", - підкреслив депутат.

"Користуючись юридичною колізією, люди, які представляють російські банки, хочуть стягнути з "Укрзалізниці" близько 4 мільярдів гривень", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок 2016 року кредитний портфель акціонерної компанії "Укрзалізниця", 85% якого номіновано в іноземній валюті, становив 46,9 мільярда гривень, що на 11,5% менше показника за станом на кінець року – на 20 грудня 2016 року її розмір скоротився до 41,5 мільярда гривень.