Омелян повідомив, коли почнеться децентралізація "Укравтодору"

Децентралізація Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") розпочнеться восени 2017 року.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, про це заявив глава міністерства Володимир Омелян у ході наради щодо реформування автодорожньої галузі 14 лютого.

Зокрема, в ході наради, на якій були присутні в.о. голови "Укравтодору" Славомір Новак, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, в. о. голови державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України" Артем Гриненко, в. о. керівника держпідприємства "Укрдорінвест" Олена Криворучко, були розглянуті питання децентралізації "Укравтодору", реформування компанії "Автомобільні дороги України", яка здійснює експлуатацію і утримання автомобільних доріг країни, і підготовки до імплементації закону про Дорожній фонд, який набирає чинності 2018 року.

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"Необхідно чітко пояснити, які автодороги залишаться у сфері відповідальності Укравтодору", які перейдуть в управління місцевої влади. Регіони візьмуть на баланс дороги регіонального значення, це не тільки ресурс на їх утримання, але і відповідальність. Тому ключове завдання - пояснити керівникам регіонів, на яких умовах вони їх отримають. Плануємо роботу таким чином, щоб вже з осені 2017-го можна було на практиці перейти до децентралізації "Укравтодору", - цитує прес-служба міністра.

Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 мільярдів гривень.

Завдяки цьому фінансуванню Державне агентство автомобільних доріг України планує у 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автошляхах країни в порівнянні з 2016 роком в 2,2 рази – до 2,2 тисячі кілометрів.

У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 мільярдів гривень.