Оператор lifecell втратив понад мільйон абонентів, але закінчив рік з прибутком

Український оператор мобільного зв'язку lifecell в 2016 році отримав чистий прибуток у розмірі 928,3 млн грн порівняно з чистим збитком у розмірі 4,439 млрд грн в 2015 році.

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Про це повідомила прес-служба оператора, пославшись на фінансовий звіт материнської компанії Turkcell за 2016 рік.

Згідно з повідомленням, у четвертому кварталі 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року lifecell скоротив чистий збиток на 52% - до 62,5 млн грн з 130,2 млн грн.

Також повідомляється, що виручка lifecell в 2016 році зросла на 8,1% - до 4,838 млрд грн порівняно з 4,477 млрд грн в 2015 році. Виручка компанії в четвертому кварталі 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросла на 13,4% - до 1,314 млрд грн.

«Таке зростання є наслідком зростаючого споживання високошвидкісного мобільного Інтернету в мережі lifecell (після впровадження 3G+ зв'язку споживання дата-трафіку на одного користувача збільшилася більш ніж удвічі), а також розвивається термінального бізнесу», - прокоментувала прес-служба.

За даними материнської компанії Turkcell, показник EBITDA (прибуток до вирахування витрат по сплаті податків, відсотків і нарахованої амортизації) українського оператора в 2016 році зменшився на 8,7% - до 1,356 млрд грн. При цьому маржа EBITDA впала на 5,7 відсоткових пунктів - до 28%.

У жовтні-грудні 2016 року EBITDA оператора знизилася на 13,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року і становила 362,8 млн грн, в той час як маржа EBITDA зменшився на 8,7 процентних пункту – до 27,6%.

Також повідомляється, що кількість абонентів lifecell на кінець 2016 року скоротилася на 8,1% - до 12,4 млн, у той час як кількість активних абонентів, які зробили хоча б один дзвінок протягом останніх трьох місяців, зменшилась на 13,2% - 9,2 млн.

Показник ARPU (середня виручка на одного абонента) української компанії за підсумками 2016 року збільшився на 14,4% - до 40,6 грн з 35,5 грн в 2015 році. При цьому показник MoU (середня щомісячна кількість використаних хвилин) скоротився на 6,3% - до 140,5 хвилин.

«У 2016 році lifecell продовжив стрімке розгортання 3G+ мережі, ставши лідером географічного покриття в Україні за кількістю охоплених міст і населених пунктів мережею 3G+. Разом з зростаючим лідерством lifecell у проникненні смартфонів, яке на кінець четвертого кварталу 2016 досягло 57%, стабільно зростає і кількість наших 3G+ користувачів, яка досягла 3,3 мільйона, - повідомив головний виконавчий директор lifecell Бурак Ерсой. - У 2017 році ми спрямуємо свої зусилля на подальше динамічне розгортання 3G+ мережі, щоб ще більше людей з усіх населених пунктів та областей країни могли відчути переваги високошвидкісного 3G+ мобільного Інтернету».

Як повідомляв УНІАН, оператор мобільного зв'язку lifecell (раніше «Астеліт») у 2015 році скоротив чистий збиток на 20,6% - до 4,439 млрд грн з 5,593 млрд грн в 2014 році.

У травні 2015 року «Астеліт» запустив зв'язок третього покоління на основі технології 3G. Найбільшими конкурентами цієї компанії на національному ринку стільникового зв'язку «Київстар» і «МТС Україна».

2 лютого 2016 року компанія «Астеліт» змінила свою юридичну назву на «лайфселл» за аналогією з новою назвою бренду lifecell, який прийшов на зміну ТМ life:) у січні 2016 року. Оператор провів ребрендинг, щоб зробити назву своєї ТМ співзвучним з брендом компанії Turkcell – великого міжнародного інвестора, якому належить 100% акцій українського оператора.