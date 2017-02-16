У Харкові частково перекриють рух на площі Свободи

З 8 ранку п'ятниці, 17 лютого, до 12:00 27 лютого в Харкові буде обмежено рух транспорту на площі Свободи. Як повідомляє місцевий портал 057.ua, площа буде перекрита на ділянці від перехрестя вул. Сумська - вул. Свободи до Харківського національного університету ім. Каразіна.

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Рух буде організовано по правій стороні площі Свободи, від вул. Сумської до вул. Трінклера. Вулиця буде перекрита до 20 лютого.

При цьому рух транспорту по вул. Куликовській буде обмежено до 20 лютого через ліквідацію витоку газу в районі будинку №4 по вул. Куликовській, розповіли у прес-службі міськради. Транспорт зможе проїхати вільною від виконуваних робіт смугою.