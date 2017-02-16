Доступ до інтернету підвищує ВВП країни: Кубів почав говорити про впровадження зв'язку 5G в Україні

Збільшення кількості українських користувачів широкосмугового інтернету на 10% додає 4-6 млрд євро до ВВП, у зв'язку з чим керівництво країни сконцентрується на розширенні доступу населення до сучасних комунікацій.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter із посиланням на слова міністра Степана Кубіва.

«Економічний ефект від розповсюдження широкосмугового інтернету в Україні оцінюється в 4-6 млрд євро на рік до ВВП на кожні 10% нових споживачів», - сказав він.

За словами Кубіва, Україна планує скористатися підтримкою Євросоюзу для впровадження нового стандарту зв'язку 5G, що забезпечує високошвидкісний доступ до інтернету.

«Ми зацікавлені у впровадженні новітніх технологій разом із ЄС, готові брати участь у тестуванні 5G, підготовці законодавства для цього», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, галузь інформаційно-комунікаційних технологій становить 3,4% ВВП України, а IT-галузь є третьою за розміром експорту в країні після сільського господарства та металургії.