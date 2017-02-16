"Укрпошта" хоче доставляти посилки і листи електромобілями

Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" планує у 2017-2018 роках закупити 200-250 електромобілів для доставки пошти.

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Про це під час презентації стратегії розвитку "Укрпошти" на найближчі п'ять років повідомив заступник генерального директора підприємства з операційної діяльності Олександр Перцовський.

"В 2017-2018 року близько 200-250 електромобілів, які ви зможете побачити на кур'єрській доставці пошти", - сказав він.

За словами Перцовського, на перших етапах планується закупівля електромобілів для офісів компанії в Києві, Одесі, Харкові, а також Дніпрі, після чого планується забезпечити таким транспортом обласні центри.

Також він додав, що компанія поки не визначилася з моделями авто, але автомобілі будуть закуплені через відкриті тендери.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що уряд планує відмінити всі податки на імпорт електромобілів.

За даними ЗМІ, в 2016 році продажі електромобілів становили майже 2,6 тис. електрокарів або 4% від всіх продажів авто в Україні за минулий рік.