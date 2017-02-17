"Укртелеком" Ахметова в 2016 році скоротив прибуток майже вдвічі

14:40, 17 лютого 2017
Транспорт/Звя'зок
221

При цьому виручка компанії в 2016 році скоротилася на 2% - до 6,636 мільярда гривень.

Фото УНІАН

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій "Укртелеком" в 2016 році скоротив чистий прибуток порівняно з 2015 роком в 1,8 рази - до 244 мільйонів гривень, повідомив на прес-конференції директор "Укртелекому" Юрій Курмаз, представляючи дані неаудованої звітності компанії.

"На зниження чистого прибутку значний ефект справила переоцінка активів "Укртелекому", що призвело до необхідності проводити амортизаційні відрахування основних фондів компанії", - сказав він. Зокрема, вартість основних фондів збільшилася на 4,85 мільярда гривень, що призвело до зростання амортизаційних витрат.

Читайте такожВ Україні з 1 грудня подорожчав телефонний зв'язок

При цьому виручка компанії в 2016 році зменшилася на 2% - до 6,636 мільярда гривень.

У тому числі доходи від надання телекомунікаційних послуг склали 6,016 мільярда гривень, а доходи від послуг доступу до мережі Інтернет і передачі даних в 2016 році склали 620 мільйонів гривень.

Також Курмаз повідомив, що показник EBITDA (прибуток до вирахування витрат по сплаті податків, відсотків і нарахованої амортизації) в 2016 році знизився на 5,3% - до 1,765 мільярда гривень, а маржа EBITDA зменшився на 1 п. п. - до 26,6%.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році "Укртелеком" збільшив чистий прибуток у порівнянні з 2014 роком на 3,4% - до 445 мільйонів гривень. При цьому виручка компанії минулого року зросла на 9% - до 6,773 мільярда гривень.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 мільйонів абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного Інтернету понад 1,6 мільйона клієнтів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter