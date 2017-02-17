"Укртелеком" Ахметова в 2016 році скоротив прибуток майже вдвічі

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій "Укртелеком" в 2016 році скоротив чистий прибуток порівняно з 2015 роком в 1,8 рази - до 244 мільйонів гривень, повідомив на прес-конференції директор "Укртелекому" Юрій Курмаз, представляючи дані неаудованої звітності компанії.

"На зниження чистого прибутку значний ефект справила переоцінка активів "Укртелекому", що призвело до необхідності проводити амортизаційні відрахування основних фондів компанії", - сказав він. Зокрема, вартість основних фондів збільшилася на 4,85 мільярда гривень, що призвело до зростання амортизаційних витрат.

Читайте такожВ Україні з 1 грудня подорожчав телефонний зв'язок

При цьому виручка компанії в 2016 році зменшилася на 2% - до 6,636 мільярда гривень.

У тому числі доходи від надання телекомунікаційних послуг склали 6,016 мільярда гривень, а доходи від послуг доступу до мережі Інтернет і передачі даних в 2016 році склали 620 мільйонів гривень.

Також Курмаз повідомив, що показник EBITDA (прибуток до вирахування витрат по сплаті податків, відсотків і нарахованої амортизації) в 2016 році знизився на 5,3% - до 1,765 мільярда гривень, а маржа EBITDA зменшився на 1 п. п. - до 26,6%.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році "Укртелеком" збільшив чистий прибуток у порівнянні з 2014 роком на 3,4% - до 445 мільйонів гривень. При цьому виручка компанії минулого року зросла на 9% - до 6,773 мільярда гривень.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 мільйонів абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного Інтернету понад 1,6 мільйона клієнтів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).