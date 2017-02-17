"Укрзалізниця" запустила другий поїзд з вагонами-трасформерами

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" запустила другий поїзд із вагонами, оснащеними трансформованими меблями, на маршруті Київ - Івано-Франківськ.

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Як повідомила прес-служба компанії, поїзд почне курсувати між містами з 24 лютого.

"Завдяки такому типу рухомого складу поїзд може перевозити пасажирів і з місцями для сидіння, зі спальними місцями. До Івано-Франківська поїзд курсуватиме в категорії "Інтерсіті", назад трансформуватиметься в "Нічний експрес", - відзначили в компанії.

Так, поїзд "Інтерсіті" №749/750 Київ - Івано-Франківськ відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 14:12 і прибуватиме до Івано-Франківська о 22:58. У зворотному напрямку "Нічний експрес" №149/150 відправлятиметься з Івано-Франківська о 23:58 і прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 9:04.

У компанії відзначили, що при переході на літній час графіки руху поїздів із вагонами-трансформерами будуть переглянуті для зменшення часу в дорозі.

Як повідомляв УНІАН, перший поїзд із вагонами-трансформерами був запущений між Києвом та Івано-Франківськом 17 січня.