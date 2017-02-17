В Євросоюзі продовжує зростати продаж автомобілів, лідер - Volkswagen

Продаж нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні 2017 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року збільшився на 10,2% – до 1,17 млн одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

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При цьому з урахуванням Ісландії, Норвегії та Швейцарії рівень продажів автомобілів зріс на 10,1% – до 1,2 млн штук.

Згідно з даними асоціації, всі основні ринки показали зростання. Зокрема, в Іспанії обсяг продажів зріс на 10,7%, Франції - на 10,6%, Німеччині - 10,5%, Італії - на 10,1% і Великобританії - на 2,9%.

Серед автомобільних брендів лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії в січні 2017 року порівняно з аналогічним місяцем 2016 року не змінилася, а продажі в порівнянні з торішнім результатом зросли на 10,3% – до 281,8 тис. автомобілів. При цьому майже всі бренди, які входять у концерн показали зростання продажів: Volkswagen - 10,8%, Audi – на 2,7%, Skoda – на 11,4%, Seat – на 25,9%, а Porsche - на 7,1%.

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Головний конкурент Volkswagen, автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, знову вийшов на друге місце і збільшив в січні продаж на 6,8% – до 199,9 тис. одиниць, а частка компанії скоротилася до 10,3% з 10,6%.

Концерн Renault Group, що займає третє місце на європейському авторинку і об'єднує бренди Renault і Dacia, також збільшив продажі за звітний період – на 10,4%, до 106,3 тис. авто, частка компанії збільшилась до 9,1%.

Збільшили продажі і компанії Ford – на 9,9%, BMW – на 10,4%, FCA – на 15%, Daimler – на 14,6% (у тому числі бренд Mercedes – на 15,9% і Smart – на 4,3%), Opel Group – на 5,1%.

Продаж японських автовиробників Nissan і Toyota в Європі в січні збільшився на 4,6% та 11,9% відповідно, а Mazda скоротила продаж на 9%. Корейські бренди Kia і Hyundai показали зростання на 20,5% і 9,2% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року продаж легкових автомобілів в ЄС зріс на 6,8% – до 14,6 млн штук.

ACEA – Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.