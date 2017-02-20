У США стартує виробництво найдешевшої Tesla (фото)

У штаті Каліфорнія (США) в понеділок починаєтьсявиробництво Tesla Model 3.

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На відміну від попередніх варіантів, нова Tesla Model 3 розрахована на серійне виробництво. Мінімальна ціна становитиме $35 тисяч.

Сьогодні стартує тестовий режим складання, повноцінний випуск почнеться тільки в середині літа 2017 року, пише Прайм.

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Tesla Model 3 була представлена в березні минулого року, і вже через тиждень попереднє замовлення на цю модель становило понад 300 тисяч. Перші машини потраплять до рук власникам лише в кінці поточного року. Компанія планує виготовити в 2018 році близько 500 тисяч машин.

Батарея нової моделі буде меншою, ніж у попередників - Model S і Model X. На одній зарядці можна буде проїхати близько 350 кілометрів.