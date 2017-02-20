Президентський авіапарк застрахували на півтора мільярди

Державне авіаційне підприємство "Україна" Державного управління справами 3 січня за результатами тендеру уклало угоду з ПрАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна" про послуги з обов’язкового страхування цивільної авіації за 15,35 мільйона гривень. Про це повідомляє видання Наші гроші з посиланням на "Вісник державних закупівель".

"На поточний рік застрахували повітряні судна, членів екіпажу та інший авіаційний персонал, а також відповідальність експлуатанта за шкоду третім особам та перевізника за шкоду пасажирам, багажу, пошті, вантажу", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про літаки А319-115 (UR-ABA), Ан-74ТК-300Д (UR-AWB), Ан-148-100В (UR-UKR) та вертоліт Мі-8МТВ-1 (UR-РАВ), які застрахували на загальну суму 1,56 мільярда гривень.

Додатковою умовою договору щодо літака UR-ABA є страхування відповідальності перед третіми особами з єдиним лімітом не менше 500 мільйонів доларів за кожним із випадків.

Аналогічні послуги на 2016 рік замовляли у ПрАТ "Бусін" за 9,56 мільйона гривень. Причому тоді до переліку суден входив ще один вертоліт Мі-8 (UR-РАА), застрахований на найменшу з сум – 3,92 мільйона гривень.

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Акціонерами "ПЗУ Україна" є ПрАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна страхування життя" і велика польська компанія "Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA".

Нині з переможцем змагалося ПрАТ "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна".

Дешевшу на 19% пропозицію згаданої фірми "Бусін" і дорожчу ПрАТ "Український страховий капітал" відхилили через невідповідність вимогам тендерної документації.

Активи "Бусін" становили менше 10% від загальної страхової суми стосовно страхування повітряних суден та 0,5% від загальної страхової суми відповідальності перед третіми особами під час міжнародних польотів. Крім того, надані нею договори перестрахування містили недоліки. Компанія скаржилась в АМКУ, проте адмінколегія не задовольнила скаргу, визнавши відхилення правомірним.

"Український страховий капітал" відхилили через невідповідність страхової суми за шкоду життю і здоров’ю пасажира, арифметичні помилки в розрахунку страхової суми на повітряне судно та відсутність підпису на документі про персональні дані підписанта.