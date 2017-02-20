Підприємства зв'язку за рік збільшили доходи до 62 мільярдів

Доходи підприємств галузі зв'язку України, отримані від надання послуг, у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшилися на 10,7% - до 61,911 мільярда гривень, повідомляє Державна служба статистики України.

При цьому доходи підприємств галузі зв'язку від наданих послуг населенню збільшилися на 6,4% – до 33,925 мільярда гривень.

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За звітний період доходи операторів мобільного зв'язку зросли на 2,6% – до 34,077 мільярда гривень, з них 21,028 мільярда гривень були отримані за надання послуг населенню (зниження на 2,9%).

Обсяг доходів від послуг місцевого телефонного зв'язку в 2016 році знизився на 10,5% - до 4,778 мільярда гривень. Дохід від надання цих послуг населенню зріс на 11% - до 2,845 мільярда гривень.

Дохід підприємств галузі зв'язку від послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку за звітний період скоротився на 14,9% - до 1,740 мільярда гривень, при цьому дохід від надання цих послуг населенню збільшився на 3,6% і склав 0,380 мільярда гривень.

Доходи підприємств від інтернет-послуг за результатами 12 місяців минулого року збільшилися на 48,5% - до 9,102 мільярда гривень, з них доходи від таких послуг населенню становили 6,477 мільярда гривень (зростання на 57,1%).

Обсяг доходів від послуг поштового зв'язку зріс на 16,7% і склав 3,998 мільярда гривень, з них населенню було надано послуг на суму 1,009 мільярда гривень (зростання на 20,8%).

Згідно з повідомленням Держстату, дані наводяться без урахування доходу підприємств на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, доходи підприємств галузі зв'язку України, отримані від надання послуг, в 2015 році порівняно з 2014 роком збільшилися на 6,2% – до 55,896 мільярда гривень.