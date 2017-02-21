В Україні подорожчали поліси "Зелена карта"

Вартість страхових полісів "Зелена картка", які є обов'язковими для виїжджають з України за кордон на автотранспорті, з 18 лютого подорожчали в середньому на 3,9%, повідомила прес-служба Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

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Згідно з повідомленням, страховий поліс на 15 днів для виїзду з України на легковому автомобілі в країни Європи подорожчав на 26 гривень – до 697 гривень, поліс для виїзду в Росію, Білорусь і Молдову – на 19 гривень, до 508 гривень. Вартість річного поліса у Європу зросла на 228 гривень – до 6102 гривень, у Росію, Білорусь і Молдову – на 91 гривню, до 2439 гривень.

Як повідомляв УНІАН, процедура перерахунку (коригування) страхових платежів відбувається у зв'язку з коливанням обмінного курсу євро більш ніж на 5% порівняно з застосовуваним курсом.

Довідка УНІАН. Міжнародна система страхування автоцивільної відповідальності "Зелена картка" функціонує з 1951 року. Основна мета системи – врегулювання претензій потерпілих у ДТП, вчинених за участю іноземних автомобілістів, у відповідності з національним законодавством країни події. У 1998 році Україна стала 40-м членом системи.