В "Укрзалізниці" відмовилися назвати розмір зарплати Балчуна та членів правління

Згідно відповіді компанії на запит УНІАН, "Укрзалізниця" не має повноважень для надання цієї інформації.

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"Затвердження умов контракту і його висновок відноситься виключно до компетенції наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця". Контракти з членами правління підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. Голові та членам правління сплачується винагорода на умовах, передбачених контрактами, укладеними з ними. Враховуючи вищевикладене та керуючись нормами чинного законодавства України, ПАТ "Укрзалізниця" не має повноважень щодо вирішення питань, зазначених у запиті", - йдеться у відповіді компанії.

При цьому у відповіді докладно викладена структура управління "Укрзалізницею". Зокрема, зазначається, що вищим органом управління компанії є загальні збори акціонерів, функції якого виконує Кабінет міністрів України.

"До виключної компетенції загальних зборів належить призначення та звільнення з посади голови правління. Колегіальним виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління. Очолює правління голова, який призначається і звільняється з посади вищим органом", - відповіли в компанії.

Читайте такожГройсман запропонував провести "авторитетний" аудит діяльності Балчуна на посаді голови "Укрзалізниці"

Як повідомляв УНІАН, з кінця 2016 року міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово звинувачував керівника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформування компанії. Дискусія особливо загострилася після передачі "Укрзалізниці" зі сфери впливу Міністерства інфраструктури під контроль Кабінету міністрів.

В ході засідання уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та її керівника Балчуна. У той же день Омелян передав Гройсману пакет документів, які свідчать, як стверджував міністр, про неефективну роботу Балчуна, а також зібрані міністерством факти корупції на підприємстві. У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував провести "авторитетний" аудит діяльності Балчуна на посаді керівника "Укрзалізниці", за підсумками якого прийняти відповідні кадрові рішення.

Крім того, Омелян неодноразово звинувачував Балчуна у виступах на концертах у складі групи Chemia в період, коли він "мав займатися своїми прямими обов'язками як голова залізниці". Він зазначив, що після обрання Балчуна на посаду голови "Укрзалізниці" була досягнута домовленість про припинення концертної діяльності на період роботи в держкомпанії. Однак сам Балчун заявив, що не збирається скасовувати концерти своєї рок-групи і буде й надалі поєднувати цю діяльність з роботою в держкомпанії.