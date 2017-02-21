У Києві запустять новий автобусний маршрут

Комунальне підприємство "Київпастранс" запустить новий автобусний маршрут на постійній основі з 23 лютого 2017 року. Про це повідомив генеральний директор підприємства Дмитро Левченко на своїй сторінці в Facebook.

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«З 23 лютого в Києві з'явиться автобусний маршрут №118, який курсуватиме від ст. м. Чернігівська до ст. м. Політехнічний інститут», - написав він.

Левченко зазначив, що на маршруті будуть працювати 10 нових автобусів МАЗ з інтервалом руху 10-11 хв. в годину пік.

«Всі автобуси обладнані сучасною системою кондиціонування. Також, згідно з нормами чинного законодавства, їх екологічний стан відповідає Стандарту EURО-5», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше комунальне підприємство "Київпастранс" запустило три нічні маршрути наземного громадського транспорту з 23 год. до 6 год.: №91H «Залізничний вокзал Центральний - вул. Милославська», №92H «Залізничний вокзал Південний - вул. Свободи», №93H «Станція метро «Площа Льва Толстого» - вул. Чорнобильська» і автобусного маршруту: № 137 «Залізничний вокзал Центральний - станція метро «Харківська».