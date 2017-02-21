У Мінінфраструктурі повідомили, яка зарплата в Омеляна

Сумарна заробітна плата Володимира Омеляна на посаді міністра інфраструктури, яку він обіймає з квітня 2016 року, становить 232,7 тисячі гривень.

Про це у відповідь на запит УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

Читайте такожУ Мінфіні назвали можливий розмір зарплат співробітників фінполіції

Згідно з повідомленням, зокрема, з квітня по серпень місячна зарплата міністра в середньому складала близько 21 тисячі гривень, а з вересня по грудень - 29 тисяч гривень. Крім того, за останній квартал минулого року Омеляну була нарахована премія в розмірі 32 тисячі гривень.

Як повідомляв УНІАН, Омелян був призначений міністром 14 квітня 2016 року, після оновлення складу уряду. З грудня 2014 року Омелян обіймав посаду заступника глави Мінінфраструктури - керівника апарату, а до цього був керівником Служби міністра Кабінету міністрів України.

Обіймав до Омеляна пост міністра Андрій Пивоварський неодноразово заявляв про необхідність підвищення зарплат в міністерстві. Однією з причин своєї відставки Пивоварський називав відсутність прогресу з підвищенням зарплат. У 2015 році оклад Пивоварського на посаді міністра склав 76 тисяч гривень.