Одна з найбільших авіабудівних компаній світу Airbus значно скоротила прибуток

Чистий прибуток французької літакобудівної корпорації Airbus скоротилася в 2016 році на 63% — до €995 млн. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, повідомляє RNS.

Читайте такожОдин з найбільших у світі авіавиробників Boeing за рік заробив майже $5 мільярдів

Зниження чистого прибутку компанії відбулося через зриви постачання військово-транспортних літаків A400M.

«Ми виконали всі наші обіцянки, дані рік тому, і досягли поставлених цілей, за винятком A400M, оскільки нам довелося зазнати значних збитків на €2,2 млрд», — сказав голова компанії Том Ендерс.

Виручка Airbus становила в 2016 році €66,58 млрд, що на 3% більше показника за аналогічний період 2015 року (€64,45 млрд).

Показник EBIT (прибуток до сплати податків, відсотків, зносу і амортизації) становив у 2016 році €2,26 млрд проти €4,06 млрд роком раніше. Таким чином, показник скоротився на 44%.

Airbus — одна з найбільших авіабудівних компаній світу. Заснована у 1970 році. Капіталізація Airbus становить €51,97 млрд.