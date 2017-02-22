Дороги до кордонів зі Словаччиною, Румунією та Польщею знову блокують (фото, відео)

Власники авто з іноземною реєстрацією знову блокують дороги, які ведуть до кордонів зі Словаччиною, Румунією та Польщею. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби в Facebook.

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"Чопский прикордонний загін інформує, що сьогодні о 09.30 почалася акція блокування під'їзної дороги до пункту пропуску "Ужгород". На даний момент в акції беруть участь близько 50 осіб і 30 автомобілів, які знаходяться на відстані до одного кілометра від вантажного терміналу пункту пропуску", – йдеться в повідомленні.

Також у середу з ранку почалася акція блокування автодороги Чернівці-Порубне неподалік від кордону з Румунією, в ній беруть участь близько 50 осіб і 20 автомобілів.

"У населеному пункті Стерче, який приблизно за два кілометри від пункту пропуску "Порубне", люди активно рухаються пішохідним переходом, тим самим блокуючи рух автотранспорту", — зазначають у повідомленні.

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Пізніше в Держприкордонслужбі повідомили, що акція протесту також почалася на українсько-польській ділянці.

«Повідомляємо, що перед пунктом пропуску «Шегині», що на українсько-польській ділянці державного кордону проходить акція протесту. Протестувальники проводять свою акцію на пішохідному переході в п'ятдесяти метрах від пункту пропуску, що викликає деякі труднощі для вільного проїзду транспортних засобів. Для локалізації ситуації на місці перебувають представники Національної поліції», - зазначили у відомстві.

Держприкордонслужба звертається до громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок з подальшим перетином кордону.