"Укрзалізниця" хоче купити 4 швидкісних поїзди та запустити нові маршрути
Крім того, буде збільшено частоту поїздів за напрямком Київ - Львів за новим маршрутом через Вінницю - Хмельницький - Тернопіль, також за напрямком Київ - Харків та Київ - Дніпро - Запоріжжя
Акціонерна компанія "Укрзалізниця" в 2017 році планує розширити мережу швидкісних маршрутів, а також закупити 4 нових швидкісних поїзди.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава компанії Войцех Балчун.
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"Плануємо розвивати мережу швидкісного руху, впроваджувати нові маршрути і збільшити інтенсивність руху на вже існуючих. Так, у 2017 році повинні придбати 4 міжрегіональних швидкісних потяги локомотивної тяги в вагонній комплектації", - написав він.
За словами Балчуна, буде збільшено частоту поїздів за напрямком Київ - Львів за новим маршрутом через Вінницю - Хмельницький - Тернопіль, також за напрямком Київ - Харків і Київ - Дніпро - Запоріжжя (або Красноармійськ). Крім того, в літній період курсуватимуть швидкісні поїзди Одеса - Дніпро, Одеса - Львів і подовжений маршрут поїзда Київ - Запоріжжя до Мелітополя.
Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2016 року "Укрзалізниця" запустила швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" за маршрутом Київ - Львів - Перемишль (Польща).
На даному маршруті задіяно електропоїзд виробництва південнокорейської Hyundai Rotem, який курсує щоденно та долає відстань від столиці України до Перемишля за 7 годин.