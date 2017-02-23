Голова японської компанії Nissan залишає свій пост

Виконавчий директор японського автовиробника Nissan Motor Карлос Гон покине свій пост, його замінить топ-менеджер компанії Хірото Саикава, повідомляє Прайм "з посиланням на офіційний сайт виробника.

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"Взявши нещодавно на себе нові зобов'язання Mitsubishi Motors і прийнявши до уваги майбутнє загальні збори акціонерів Nissan, я вирішив, що настав час для того, щоб Хірото Саикава змінив мене на посаді виконавчого директора Nissan", - наводяться в заяві компанії слова Гону.

Саикава приступить до виконання своїх обов'язків на посаді глави компанії 1 квітня.

Nissan Motor - один з найбільших автовиробників Японії, входить до складу альянсу Renault-Nissan. Штат компанії (за даними на кінець вересня 2016 року) налічує близько 247,5 тисячі осіб.