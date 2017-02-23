Голова японської компанії Nissan залишає свій пост
Виконавчий директор японського автовиробника Nissan Motor Карлос Гон покине свій пост.
Виконавчий директор японського автовиробника Nissan Motor Карлос Гон покине свій пост, його замінить топ-менеджер компанії Хірото Саикава, повідомляє Прайм "з посиланням на офіційний сайт виробника.
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"Взявши нещодавно на себе нові зобов'язання Mitsubishi Motors і прийнявши до уваги майбутнє загальні збори акціонерів Nissan, я вирішив, що настав час для того, щоб Хірото Саикава змінив мене на посаді виконавчого директора Nissan", - наводяться в заяві компанії слова Гону.
Саикава приступить до виконання своїх обов'язків на посаді глави компанії 1 квітня.
Nissan Motor - один з найбільших автовиробників Японії, входить до складу альянсу Renault-Nissan. Штат компанії (за даними на кінець вересня 2016 року) налічує близько 247,5 тисячі осіб.