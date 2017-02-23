Tesla знову зазнала збитків – сподівається на нову модель електромобіля

Попри оптимістичні прогнози аналітиків, американська компанія-виробник електромобілів Tesla в четвертому кварталі 2016 року зазнала збитків у обсязі понад 121 мільйон доларів США.

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Ці цифри наводяться в квартальній звітності компанії, повідомляє «Німецька хвиля».

Оптимізм оглядачів ринку пояснювався тим, що у попередньому кварталі компанія вперше за три останні роки показала прибуток у розмірі 22 мільйони доларів, проте четвертий квартал виявився для компанії збитковим. Утім, виручка компанії у четвертому кварталі становила 2,28 мільярда доларів, що на 88 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2015 року (1,22 мільярда доларів).

Tesla розраховує покращити свої фінансові показники запуском нової моделі електромобіля - Model 3, виробництво якої повинне розпочатися в липні 2017 року. Ця модель, яка була представлена ще у березні 2016 року, буде значно доступнішою для споживачів та коштуватиме близько 35 тисяч доларів.

Як заявив засновник Tesla Ілон Маск, після запуску в 2017 році планується виробництво п'яти тисяч одиниць Model 3 щотижня, а наступного року виробництво планують збільшити до 10 тисяч автомобілів на тиждень, повідомляє агентство AP.

Tesla розраховує продати від 47 до 50 тисяч автомобілів моделей Model 3 та Model X упродовж першої половини 2017 року - на 71 відсоток більше, ніж за аналогічний період торік.