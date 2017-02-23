Гройсман анонсував проведення великого аудиту роботи "Укрзалізниці"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує доручити проведення глобального аудиту діяльності державного транспортного холдингу «Укрзалізниця» за 2016 рік. Про це він сказав журналістам у рамках робочої поїздки по Харківській області.

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«Я доручу проведення глобального аудиту роботи «Укрзалізниці» за 2016 рік», - зазначив глава уряду, наголосивши, що аудит зможе довести або спростувати будь-які корупційні звинувачення.

«Кожне корупційне діяння має бути конкретизоване і покаране», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в середині січня вивів «Укрзалізницю» з підпорядкування Міністерства інфраструктури України, перепідпорядкувавши її безпосередньо уряду. Рішення уряду стало підсумком розгорнутої дискусії між керівництвом «Укрзалізниці» - головою компанії Войцехом Балчуном і головою наглядової ради «Укрзалізниці» Євгеном Кравцовим – і міністром інфраструктури Володимиром Омеляном щодо ефективності роботи держхолдингу і міністерства. Сторони звинувачували одна одну в корупції та намаганні заблокувати роботу.

«Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитками 16 млрд грн, зумовленими переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості. Чистий прибуток "Укрзалізниці" становив 303 млн грн.