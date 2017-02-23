Український літак Ан-178 протестували на "вантажну витримку" (фото)

Результати проведених випробувань підтвердили заявлені можливості літака із завантаження−розвантаження, розміщення та кріплення авіаційних вантажних контейнерів та палет у вантажній кабіні літака, повідомили у прес-службі ДП "Антонов".

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На сьогодні літак Ан−178 здійснив 115 польотів загальною тривалістю понад 194 години, враховуючи попередній етап льотних випробувань на великих кутах атаки.

Довідка УНІАН. Ан-178 був розроблений на базі пасажирського літака Ан-158. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для вантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, у тому числі великовантажні морські контейнери 1С. Літак призначений для заміни транспортного літака Ан-12.