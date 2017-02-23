"Укрпошта" підвищує тарифи в середньому на 50%

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» має намір підвищити тарифи на свої послуги в середньому на 50% за рішенням Нацкомісії з регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

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Як наголошується в повідомленні регулятора, розміщеному на відомчому сайті, рішення було прийнято в рамках виконання закону «Про поштовий зв'язок» ще 10 лютого і зараз проходить реєстрацію в Міністерстві юстиції.

«Проект змін до граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку передбачає зростання тарифів на пересилання письмової кореспонденції в межах України. Зокрема, тарифи на пересилку простих поштових карток, листів, бандеролей, рекомендованих листів зросте на 59,6%, пересилання посилок - на 22%. Рівень підвищення тарифів у середньому становитиме 49,4%», - йдеться в повідомленні НКРЗІ.

Як зазначається, рішення набуде чинності після офіційної публікації.

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Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку й доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє понад 83 млн пенсій.

У 2015 році «Укрпошта» отримала 53 млн грн прибутку – найкращий результат за останні 15 років. У 2014 році компанія отримала 4 млн грн збитків.

Чистий дохід підприємства в 2016 році становив 4,4 млрд грн. До 2021 року «Укрпошта» планує наростити чистий дохід до 13 млрд грн.