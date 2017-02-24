25 років космічної діяльності: Україна допомогла запустити 140 ракет-носіїв

Україна за 25 років брала участь у створенні та запуску 140 ракет-носіїв за замовленням 25 країн. Про це йдеться у звіті Державного космічного агентства України (ДКАУ), приуроченому до 25-річчя роботи агентства.

Згідно з повідомленням агентства, з 1992 по 2016 рік ракети з українськими компонентами стартували з 6 космодромів і вивели в космос 370 космічних апаратів.

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Зокрема, за цей період були запущені 22 ракети-носія (РН) "Дніпро", 20 РН "Зеніт-2", 36 РН "Зеніт-3SL", 10 РН "Зеніт-3SLБ", 6 РН "Антарес", 13 РН "Циклон-2", 25 РН "Циклон-3" і 8 ракет-носіїв "Вега", створені Україною або за участю українських підприємств.

Також за час незалежності України були створені 27 космічних апаратів.

Крім того, представники агентства відзначили, що Державне науково-виробниче підприємство "Об'єднання Комунар" за цей період виготовило прилади систем управління для 263 РН "Союз", 179 РН "Протон", 66 РН "Зеніт", 46 РН "Блискавка". Публічне акціонерне товариство "Хартрон", за даними агентства, забезпечило системами управління 38 РН "Циклон", 28 РН "Рокот", 22 РН "Дніпро", 3 РН "Стріла", 29 космічних апаратів різного призначення та базовий модуль "Зоря" МКС.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що український уряд працює над формуванням довгострокової стратегії розвитку космічної галузі країни. За його словами, Україна має достатньо високий потенціал щодо розвитку космічної галузі, який в попередні роки часто навмисне не використовувався.

Згідно з держбюджетом на 2017 рік, Державному космічному агентству України виділено 2,9 мільярда гривень, тоді як в 2016 році загальне фінансування ДКАУ склало 3,4 мільярда гривень, з яких на виплату боргів передбачалося більше 1,8 мільярда гривень.