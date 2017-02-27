Китай розробляє нову ракету-носій

Вже до кінця 2018 року в Китаї буде представлена ракета-носій для комерційних супутників нового покоління, повідомляє Росбалт з посиланням на China Daily.

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Як заявив керівник проекту Чи Тунъюя з академії ракет-носіїв (CALT), "Чанчжен-8" (CZ-8) буде мати середньої вантажопідйомністю, двометровими (в діаметрі) твердопаливними прискорювачами і поєднає в собі технології своїх попередників "Чанчжен-7" і "Чанчжен-3А".

CZ-8 буде мати блокову конструкцію і оснащуватися двигунами, які використовуються в CZ-5 і CZ-7. Центральна ступінь ракети буде заснована на CZ-7 і CZ-3A.

Нова ракета буде здатна виводити на геліосинхронну орбіту до 4,5 тонни вантажу, або близько 2,5 тонни на геосинхронну перехідну орбіту. Передбачається, що новинка дозволить суттєво знизити витрати на запуск супутників.

Розробка ракети може зайняти до трьох років, але при успішному збігу обставин тестовий запуск планується здійснити до кінця 2018 року.

Китай активно розвиває національну програму супутникобудування, займаючись постійним удосконаленням технологій для запуску космічних апаратів в космос. Так, до 2020 року в країні мають намір остаточно укомплектувати супутниками свою національну систему глобального позиціонування. Очікується, що до складу системи BeiDou увійдуть 35 супутників, які будуть здатні забезпечувати навігацію по всьому світу.