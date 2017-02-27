Берлінський експеримент: розпочато тестування екоавтобусів нового покоління - на стиснутому газі

Столиця Німеччини поставила перед собою амбітну мету: звести до нуля викиди вуглекислого газу в міському господарстві до 2050 року. Одна з складових частин цього плану - електрифікація міського транспорту, пише DW.

Поки автобуси з електричними двигунами не готові до широкого впровадження (однієї зарядки акумулятора вистачає лише на 18 кілометрів шляху), в Берліні тестують екоавтобуси нового покоління на стисненому природному газі, - в якості технології перехідного періоду.

На вигляд - звичайний міський автобус у фірмових, яскраво-жовтих тонах BVG, берлінського міського транспортного підприємства, у віданні якого перебувають наземний транспорт і метро. На ділі - передова екологічна технологія в дії.

Читайте такожУ "Київавтодорі" розповіли про плани щодо капітального ремонту столичних доріг влітку 2017 рокуНовенький 12-метровий міський автобус марки Citaro NGT від компанії Daimler - перша з чотирьох моделей автобусів на стиснутому газі, які пройдуть випробування на вулицях Берліна у найближчі місяці. Кожна модель - їх безкоштовно надають німецькі компанії Daimler і MAN, а також шведська Scania і польська Solaris, буде працювати на міському маршруті номер 140 рівно за два тижні.

Мета експерименту - перевірити конкурентоспроможність новітніх міських автобусів на стиснутому газі в порівнянні з класичними дизельними моделями. Основні критерії - рівень шуму, технічна надійність, пробіг до заправки. Кожен день в столиці Німеччини на маршрути виходять близько 1150 міських автобусів, споживають загалом близько 138 тисяч літрів дизельного палива в день, або 50,3 мільйона літрів на рік. Чималий потенціал для скорочення рівня шуму та шкідливих викидів в масштабах великого міста.

Кілька років тому в Берліні - як і в деяких інших містах Європи - вже експериментували з автобусами на газі, але не на стислому, а на зрідженому. Результати не влаштували транспортників. По-перше, водії скаржилися на те, що автобуси на газі прискорюються набагато повільніше аналогічних дизельних моделей.

А по-друге, на одну заправку автобуса скрапленим газом йшло цілих 20 хвилин, що недозволено багато. Новим моделям треба на заправку сім хвилин - набагато менше в порівнянні з моделями-попередниками, але все одно довше в порівнянні з дизельними двигунами.

Замінити всі дизельні автобуси електричними в даний момент, як уже говорилося, не можна. На одному міському маршруті зараз працюють чотири автобуси з електричними двигунами - протяжність маршруту сім кілометрів, і автобуси заряджають акумулятори на кінцевих зупинках.

В автобусних двигунах на стиснутому газі використовується біогаз, що виробляється на одному з підприємств недалеко від Берліна - з свинячого гною і біологічних відходів.

Водій експериментального автобуса Дірк Буро цілком задоволений машиною. За його словами, відмінності стосуються тільки шуму - газовий двигун тихіше: "В іншому все точно також, як у класичного дизельного автобуса". Простий водій простого берлінського автобуса - приклад екологічної свідомості. Як зазначає Буро, "наші автобуси проїжджають тисячі кілометрів в день, і тому екологічні двигуни дуже важливі".

Кожен день на вулиці Берліна виходять близько 1150 автобусів, причому багато маршрутів обслуговується цілодобово. Дизельний автобус заправляється раз в день і може проїхати без дозаправки до 400 кілометрів. Якщо нинішній експеримент буде визнаний вдалим, BVG розгляне можливість переходу одного міського автопарку на автобуси з газовими двигунами - близько 150 машин.

Берлін - один із 29 міст Німеччини, в атмосферному повітрі якого періодично фіксується перевищення дрібного пилу. Європейський Союз навіть пригрозив міській владі штрафними санкціями у тому випадку, якщо якість повітря не буде покращено. А дизельні двигуни - один з основних джерел дрібного пилу у мегаполісах. Тому скорочення кількості автобусів з такими моторами дозволить помітно поліпшити якість повітря в німецькій столиці.