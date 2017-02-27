Київський метрополітен скоро припинить продаж жетонів

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" до кінця 2017 року відмовиться від використання жетонів для оплати проїзду і найближчим часом припинить їх продаж через каси.

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Про це повідомила прес-служба метрополітену в Facebook.

"Ми переформатуємо каси на роботу з картками, тому радимо купувати жетони в автоматах. Скоро в їх касах вже не буде", - повідомили представники столичної підземки.

Також представники підприємства доповнили, що для разових поїздок варто користуватися карткою, поповнення на потрібну кількість поїздок.

Як повідомляв УНІАН, раніше в метрополітені повідомили про скорочення кількості турнікети для проходу пасажирів за жетонами.