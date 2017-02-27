В Україні впроваджують технологію дзвінків з міських номерів через Wi-Fi

Свій міський телефонний номер можна через спеціальний додаток завантажувати на свій смартфон і, використовуючи його з будь-якої доступної мережі WiFi або 3G, дзвонити на звичайний телефон або мобільний із таким додатком, повідомляє видання vsuhomostatke з посиланням на інтерв'ю з гендиректором "Укртелекому" Юрієм Курмазом.

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"Ця послуга доступна вже зараз. Після завершення модернізації мережі, до неї можна буде підключити свій домашній номер. Поки доведеться купувати новий", - повідомив Курмаз.

Також він допускає появу нових ідей щодо збільшення привабливості таксофонів. Наприклад, можна підключити їх до інтернету, до якоїсь визуалызованої інформації, міських чи туристичних довідників.