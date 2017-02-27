У Чорнобильській зоні побудують залізницю

Компаниия "Укренергомонтаж", що входить до складу української державної будівельної корпорації "Укрбуд" побудує ділянку залізниці, за яким будуть вивозити відпрацьоване паливо з діючих українських атомних електростанцій, між існуючою лінією Вільча – Янів та будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), повідомила прес-служба корпорації.

"Українські будівельники, які виконують роботи в Чорнобильській зоні відчуження, побудують ділянку залізничного полотна між існуючою лінією Вільча – Янів і будівельним майданчиком Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Відповідний контракт укладено між державним підприємством "Енергоатом" і що входить до складу корпорації "Укрбуд" компанією "Укренергомонтаж", - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Енергоатом" планує в серпні завершити підготовку будмайданчика для ЦСВЯП

У прес-службі повідомили, що за новим ділянки в ЦСВЯП будуть вивозити відпрацьоване паливо з діючих українських атомних електростанцій, де воно накопичилося у великій кількості після розриву економічних відносин із Російською Федерацією, куди паливо відправляли на зберігання в попередні роки.

"На виконання цього проекту нам дали 14 місяців. Зараз йде підготовчий процес, а через місяць ми зможемо приступити безпосередньо до будівництва шляхів. Загальна довжина нової гілки становитиме 5,8 кілометра", - цитує прес-служба "Укрбуду" генерального директора "Укренергомонтаж" Михайла Бородавко.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" планує в серпні 2017 року завершити підготовку будівельного майданчика для Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), яке буде побудовано в зоні відчуження і розташується поблизу села Буряківка.

Згідно з інформацією "Енергоатому", через відсутність власного сховища Україна щорічно витрачає 200 мільйонів доларів на оплату послуг російської компанії "Росатом" з вивезення та переробки відпрацьованого палива на території РФ.