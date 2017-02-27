Будівництво метрополітену в Дніпрі є символом співпраці України з ЄС – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час ознайомлення з початком добудови метрополітену у Дніпрі.

«Завершилась процедура формування ресурсу завдяки кредитам Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Завдяки рішенням парламенту щодо забезпечення гарантій кредиту, в тому числі президента, указами якого забезпечені ці рішення, ми наразі маємо 300 млн євро кредитів, і роботи на метро почалися”, - сказав Порошенко.

За словами президента, в Дніпрі сьогодні справжнє свято. “Понад 22 роки обіцяли добудувати метро в місті. І ось нарешті таке рішення прийнято”, - сказав він.

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Порошенко наголосив, що до нього звернувся міський голова Дніпра Борис Філатов з проханням посприяти передачі ПАТ “Дніпрометробуд” з державної в комунальну власність з тим, щоб ця субпідрядна організація з будівництва метрополітену могла фінансуватися у тому числі і з міського бюджету.

За словами самого Філатова, заборгованість держави перед “Дніпрометробудом” становить 60 млн грн, з яких 7,3 млн - заборгованість із зарплати.

Порошенко висловив сподівання, що, за оптимістичним сценарієм, ще три станції метро у Дніпрі будуть добудовані за 4 роки.

Президент назвав будівництво Дніпровського метрополітену сьогодні одним з найбільших інфраструктурних проектів в Україні з огляду на те, що в країні триває війна.

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За даними представника субпідрядної організації “Київметробуд”, на майбутніх станціях метрополітену завершуються підготовчі роботи. У березні цього року почнеться буріння свердловин та заморозка грунтів для підземних стволів. Всього метробудівцям доведеться виконати роботи на 7 вертикальних стволах і 3 похилих стволах на станціях.

Як повідомляв УНІАН, тендер на добудову Дніпровського метрополітену виграла турецька компанія “Лімак”. Субпідрядником будівництва метро визначено підприємство “Київметробуд”.

Кредит для Дніпровського метрополітену під державну гарантію на суму 152 млн євро було названо найбільшим проектом ЄБРР в Україні у 2012 році.