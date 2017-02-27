"Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю 38 пасажирських вагонів

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю 38 пасажирських купейних вагонів на суму 875,5 млн грн.

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Про це йдеться в оголошенні компанії в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з опублікованою інформацією, термін подачі заявок на участь у тендері - з 24 лютого по 3 квітня. Аукціон за даним тендером відбудеться 10 травня. Термін постачання вагонів - до кінця 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що "Укрзалізниця" в 2017 році закупить близько 9 тис. вагонів, включаючи 70 пасажирських вагонів.