СБУ розкрила корупційну схему регіональної філії "Укрзалізниці" на 20 мільйонів

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили схему заволодіння посадовими особами однієї з регіональних філій акціонерної компанії "Укрзалізниця" майже 20 млн грн.

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Як повідомила прес-служба СБУ, правоохоронці встановили, що посадовці впродовж 2015-2016 років під час тендерів свідомо закуповували у підконтрольних комерційних структур неліквідну і крадену продукцію.

"Для проведення оборудок вони надавали підроблену документацію із внесеними недостовірними даними. Кошти в готівку зловмисники переводили, використовуючи реквізити фірм з ознаками фіктивності. За попередніми оцінками, ділки привласнили майже двадцять мільйонів гривень регіонального філіалу", - пояснили корупційну схему у відомстві.

Також повідомляється, що під час обшуків у адміністративній будівлі та офісах комерційних структур співробітники спецслужби вилучили фінансово-господарську документацію та комп'ютерну техніку з доказами здійснення нелегальних оборудок, а також велику суму готівки.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою і службовим становищем - УНІАН). Триває досудове слідство", - повідомили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував проведення глобального аудиту діяльності "Укрзалізниці" за 2016 рік.