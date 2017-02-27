"Київстар" відзвітував про фінансові показники за рік

Найбільший український оператор мобільного зв'язку «Київстар» за підсумками 2016 року збільшив чистий дохід на 11% порівняно з 2015 роком - до 14,96 млрд грн, повідомляється у фінансовому звіті материнської компанії VimpelCom.

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При цьому показник чистого прибутку в компанії не повідомляють.

Згідно з повідомленням, дохід компанії «Київстар» від надання послуг мобільного зв'язку в 2016 році збільшився на 11% до 13,85 млрд грн, а дохід від послуг фіксованого зв'язку - на 8,8%, до 1,05 млрд грн.

За підсумками 4-го кварталу 2016 року чистий дохід оператора становив 3,88 млрд грн, що на 11,8% більше показника за аналогічний період 2015 року. При цьому дохід від надання послуг мобільного зв'язку зріс на 12,3%, до 3,6 млрд грн, а фіксованою – на 5,2%, до 270 млн грн.

За даними компанії, показник EBITDA (прибуток до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків і нарахованої амортизації) українського оператора в 2016 році збільшився на 23,4% - до 7,81 млрд грн. При цьому маржа EBITDA зросла на 5,2 процентного пункту - до 52,2%. У жовтні-грудні 2016 року EBITDA оператора збільшилася на 5,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становила 1,79 млрд грн, в той час як маржа EBITDA скоротилася на 2,9 процентного пункту – до 46,2%.

Згідно з повідомленням, кількість абонентів мобільного зв'язку «Київстару» в 2016 році становила 26,1 млн, що на 2,6% більше, ніж у 2015 році. У той же час кількість користувачів фіксованого зв'язку залишилося на рівні минулого року – близько 0,8 млн.

Показник ARPU (середня виручка на одного абонента мобільного зв'язку) в 2016 році зріс на 9,4% – до 45 грн. Показник MoU (середня щомісячна кількість використаних хвилин) збільшився на 0,5% - до 565 хвилин.

Загальні капітальні витрати компанії за підсумками 2016 року скоротилися на 25,1% – до 2,67 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, оператор мобільного зв'язку «Київстар» у 2015 році збільшив чистий прибуток на 11,4% порівняно з 2014 роком – до 2,446 млрд грн. Чистий дохід оператора за рік збільшився на 15,08% – до 14,933 млрд грн.

Компанія «Київстар» заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в інтернет. Акціонером «Київстару» є холдинг з російським корінням - VimpelCom.