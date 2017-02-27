"Укравтодор" розпочав підготовку проекту Північної об’їзної дороги Львова

Про це повідомили у прес-службі "Укравтодору".

Дорога дозволить економити на кожній поїздці до Польщі 50-60 хвилин та зменшить викиди вихлопних газів у Львові.

Планується, що проект фінансуватиметься кредитними коштами міжнародних фінансових організацій.

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За інформацією, проект містить будівництво нової автомобільної дороги першої категорії з чотирма смугами руху – по дві смуги у кожен бік, та чотирьох дворівневих автомобільних розв’язок.

“Протяжність нової ділянки дороги становитиме 22 км проти 45 км нинішнього південного об’їзду. Максимальна дозволена швидкість руху на цій дорозі складатиме 130 км/г.”, – йдеться у повідомленні.

Цей проект є вкрай важливим для забезпечення сталого сполучення між Україною та Польщею, а також для стимулювання торгівлі між країнами. Саме ця ділянка дозволить багатьом компаніям і підприємцям економити час та гроші.

Будівництво можуть розпочати вже в 2018 році.

Північний об’їзд Львова стане частиною транснаціонального коридору GO Highway, який поєднає українські чорноморські порти Великої Одеси та Миколаєва з польськими портами на Балтійському морі у Гданську та Гдині.