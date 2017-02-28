До середини 2017 року кількість користувачів мобільного зв'язку сягне 5 мільярдів осіб

Такий прогноз озвучила асоціація операторів мобільного зв'язку GSMA у понеділок, 27 лютого, передає Deutsche Welle. Минулого року кількість користувачів склала 4,8 мільярди осіб.

До 2020 року загальна кількість користувачів сягне 5,7 мільярда, що становитиме три чверті від населення планети. Зростання відбудеться значною мірою за рахунок країн Азії. Зокрема, приріст числа користувачів в Індії становитиме 310 мільйонів осіб.

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Телекомунікації становили минулого року 4,4 відсотка від глобального ВВП - 3,3 трильйона доларів США. До 2020 року очікується, що цей показник зросте до 4,9 відсотка.

Очікується, що до 2020 року оператори інвестують 700 мільярдів доларів у розвиток мережі 5G, яка дозволятиме скачувати повнометражний фільм у високій якості за одну секунду. Нинішній стандарт 4G покриває країни, в яких живуть 60 відсотків населення планети.