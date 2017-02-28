У Києві запускають новий автобусний маршрут

Комунальне підприємство "Київпастранс" запустить новий автобусний маршрут на постійній основі з 2 березня 2017 року.

Читайте такожУ КМДА констатували активне користування киянами нічними маршрутами

Про це повідомив генеральний директор підприємства Дмитро Левченко на своїй сторінці у Facebook.

«Відкриваємо новий автобусний маршрут № 119. Ми продовжуємо реалізовувати рекомендації Світового банку. 2 березня відкриваємо вже анонсований автобусний маршрут № 119, який курсуватиме від вул. Ю. Смолича до Контрактової площі», - написав він.

Левченко зазначив, що на маршруті працюватимуть 8 нових автобусів МАЗ з інтервалом руху 12 хв.

«На час перекриття Шулявського шляхопроводу маршрут № 119 дасть пасажирам змогу доїхати до потрібних пунктів, минаючи ушкоджену ділянку», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше комунальне підприємство "Київпастранс" запустило чотири нічні маршрути наземного громадського транспорту з 23 год. до 6 год.: №91H «Залізничний вокзал Центральний - вул. Милославська», №92H «Залізничний вокзал Південний - вул. Свободи», №93H «Станція метро «Площа Льва Толстого» - вул. Чорнобильська» і автобусний маршрут № 137 «Залізничний вокзал Центральний - станція метро «Харківська».

З 23 лютого «Київпастранс» запустив автобусний маршрут №118 від ст. м. Чернігівська до ст. м. Політехнічний інститут.