В Україні минулого року було відремонтовано лише 1% доріг

В Україні в минулому році було відремонтовано лише 1% автомобільних доріг. Про це повідомив на прес-конференції міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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"Я сам їжджу по нашим дорогам, я розумію і, більш того, поділяю обурення людей. Але я хочу нагадати, що 95% українських доріг залишаються в непридатному стані. І за зиму вони не перетворилися в європейські автобани. Тим не менш, ми будемо відновлювати автодороги по всій Україні у цьому році, і питання контролю якості робіт – питання номер один", – сказав міністр.

Також Омелян додав, що 2017 року Мінінфраструктури планує відремонтувати 80 мостів і 2 тисячі кілометрів доріг.

Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 мільярдів гривень. У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 мільярдів гривень.