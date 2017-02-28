"Укравтодор" виділить 350 мільйонів на реконструкцію дороги Решетилівка – Дніпро

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") виділить 350 мільйонів гривень на реконструкцію автомобільної дороги Р-52 Решетилівка – Дніпро.

Як повідомила прес-служба "Укравтодору", дорогу буде розширена до чотирьох смуг.

Згідно з повідомленням агентства, ця дорога є відгалуженням від міжнародної автомобільної дороги М-03/Е40 Київ – Полтава – Харків і забезпечує сполучення столиці з містами Дніпро та Запоріжжі.

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"Укравтодор" веде переговори з міжнародними фінансовими організаціями про отримання кредиту для завершення реконструкції цієї дороги", - повідомили в "Укравтодорі".

За словами глави "Укравтодору" Славоміра Новака, ця дорога забезпечує повідомлення для понад 3 мільйонів громадян, які проживають у Дніпровській та Запорізької агломераціях, з Києвом та всіма західними областями України.

"На цю дорогу доводиться також значна частина перевезень експортних вантажів з індустріального Придніпров'я в країни – члени Європейського Союзу. Реконструкцію цієї дороги стане імпульсом для економічного розвитку регіону, сприятиме притоку інвестицій і створення нових робочих місць", - цитує Новака прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 мільярдів гривень.

Завдяки цьому фінансуванню Державне агентство автомобільних доріг України планує у 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автошляхах країни порівняно з 2016 роком в 2,2 рази – до 2,2 тисячі кілометрів.

У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 мільярдів гривень.