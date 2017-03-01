"Будівництво доріг – наш пріоритет": Гройсман доручив Омеляну підготувати план робіт

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну підготувати план реалізації урядових ініціатив з будівництва доріг, а також підготувати пропозиції щодо проведення глибокого аудиту діяльності державного залізничного холдингу «Укрзалізниця».

Читайте такожВ Україні минулого року було відремонтовано лише 1% доріг

Про це глава уряду сказав у ході засідання Кабміну.

«Раз на кілька тижнів будьте готові звітувати, щоб українцям було зрозуміло, який у нас план. Будівництво доріг – наш пріоритет. Ми забезпечимо фінансування, а ваше завдання (міністра інфраструктури і глави «Укравтодору» – УНІАН) – забезпечити прозорість використання коштів – УНІАН) і управління процесом будівництва доріг. Також я прошу внести пропозиції про механізми аудиту «Укрзалізниці». Розмов тут може бути багато, але потрібна конкретика», – сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 млрд грн. При цьому в планах Мінінфраструктури – проведення ремонту 80 мостів і 2 тис. км доріг.

Щодо «Укрзалізниці», то в січні поточного року Кабінет міністрів України вивів її з підпорядкування Мінінфраструктури, перепідпорядкувавши безпосередньо уряду. Рішення уряду стало підсумком розгорнутої дискусії між керівництвом «Укрзалізниці» – головою компанії Войцехом Балчуном і головою наглядової ради «Укрзалізниці» Євгеном Кравцовим з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном про ефективність роботи днржходинга і міністерства. Сторони обвинувачували одне одного в корупції та намаганні заблокувати роботу компанії.